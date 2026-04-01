لم يعد لديهم قوات بحرية ولا جيش.. ترامب: يتوسلون في إيران لإبرام اتفاق
كتب : محمد أبو بكر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه هناك نظام إيراني جديد والتواصل معه أسهل".
وأضاف: "لا يمكن أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي والنظام الجديد أفضل بكثير من سلفه".
وأوضح: "عودة إيران إلى المفاوضات أمر جيد ولكنه ليس ضروريا، وليس من الضروري أن تبرم إيران الاتفاق من أجل إنهاء هذه العملية العسكرية".
وأكد ترامب: "الهدف الوحيد الذي كان لدي في إيران هو عدم امتلاكها سلاحا نوويا، وقصفنا كل شيء في إيران ودمرنا كل دفاعاتهم".
وتابع: "لم يعد لدى إيران قوات بحرية ولا جيش وهم يتوسلون لإبرام اتفاق".