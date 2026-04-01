قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه هناك نظام إيراني جديد والتواصل معه أسهل".

وأضاف: "لا يمكن أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي والنظام الجديد أفضل بكثير من سلفه".

وأوضح: "عودة إيران إلى المفاوضات أمر جيد ولكنه ليس ضروريا، وليس من الضروري أن تبرم إيران الاتفاق من أجل إنهاء هذه العملية العسكرية".

وأكد ترامب: "الهدف الوحيد الذي كان لدي في إيران هو عدم امتلاكها سلاحا نوويا، وقصفنا كل شيء في إيران ودمرنا كل دفاعاتهم".

وتابع: "لم يعد لدى إيران قوات بحرية ولا جيش وهم يتوسلون لإبرام اتفاق".