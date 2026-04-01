هددت الحرب الإيرانية موانئ الخليج وعطلت التجارة العالمية عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره عادة نحو خُمس نفط العالم والغاز الطبيعي المسال.

وحذر الحرس الثوري الإيراني من أن السفن التي تمر عبر المضيق الضيق سيتم استهدافها، بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على البلاد في 28 فبراير.

يرصد "مصراوي"، فيما يلي، قائمة بالهجمات المُبلغ عنها، بحسب رويترز، كما يلي:

1 مارس: سقوط قتلى وتصاعد الحرائق في أولى هجمات الساحل العماني والإماراتي

قُتل أحد أفراد الطاقم على متن ناقلة النفط الخام "إم كيه دي فيوم" (التي ترفع علم جزر مارشال) بعد إصابتها بمقذوف أثناء إبحارها قبالة الساحل العماني، على بعد 50 ميلًا بحريًا شمال العاصمة مسقط، حسبما ذكرت شركة "في شيبس" المديرة للسفينة.

وضُربت ناقلة تموين السفن بالوقود "هيركوليز ستار" (علم جبل طارق)، التي تزود السفن بالوقود، بمقذوف على بعد 17 ميلًا بحريًا شمال غرب ميناء صقر في رأس الخيمة بدولة الإمارات، حيث قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنه تم إخماد حريق نجم عن الهجوم.

وتعرضت ناقلة ترفع علم بالاو للهجوم في مضيق هرمز، على بعد ميلين بحريين شمال منطقة "كمزار" العمانية، وذكر مركز الأمن البحري العماني أنه تم إجلاء طاقم السفينة "سكاي لايت" الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

2-3 مارس: توسع نطاق العمليات ليشمل الموانئ البحرينية والمياه الدولية للفجيرة

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن ناقلة المنتجات النفطية "ستينا إمبيراتيف" أصيبت بمقذوفين في ميناء البحرين، مما أدى لنشوب حريق وإجلاء الطاقم.

وأفادت الهيئة أن ناقلة النفط الخام "ليبرا تريدر" (جزر مارشال) وناقلة الصب "غولد أوك" (علم بنما) تعرضتا أيضاً لأضرار طفيفة على بعد نحو 7-10 أميال بحرية قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي.

4-6 مارس: استراتيجية "القوارب الانتحارية" وتصاعد استهداف الأطقم وغرف المحركات

تضررت سفينة الحاويات "سفين بريستيج" (علم مالطا) بمقذوف أثناء إبحارها نحو مدخل المضيق، على بعد ميلين بحريين شمال عمان، وتسبب الهجوم في نشوب حريق في غرفة المحركات مما دفع طاقمها لهجر السفينة.

وأصيبت ناقلة النفط الخام "سونانغول ناميبي" بانفجار أثناء رسوها بالقرب من ميناء خور الزبير العراقي، حسبما ذكرت شركة "سونانغول مارين سيرفيسز" الأمريكية الممثلة لها.

ووفقاً لتقييمات أولية، استُخدم قارب إيراني يتم التحكم فيه عن بعد ومحمل بالمتفجرات لاستهداف وإلحاق الضرر بالسفينة (التي ترفع علم جزر البهاما).

وأصيبت قاطرة بمقذوفات في مضيق هرمز، على بعد ستة أميال بحرية شمال عمان، أثناء قيامها بعمليات مع السفينة "سفين بريستيج" التي تعرضت للقصف سابقاً.

7-11 مارس: الهجمات الجوية وتعطل الموانئ النفطية العراقية كلياً بعد سقوط ضحايا

أبلغت الهيئة عن وقوع هجوم محتمل بطائرة مسيرة على بعد 10 أميال بحرية شمال مدينة الجبيل السعودية، مشيرة إلى إجلاء غالبية الطاقم.

وهجوم بمقذوف على ناقلة الصب "مايوري ناري" (علم تايلاند) في المضيق، 11 ميلاً بحرياً شمال عمان، مما أدى لنشوب حريق وإجلاء الطاقم، وفقاً لشركة "بريشس شيبينغ" المالكة للسفينة.

وتعرضت سفينة الحاويات "وان ماجيستي" (علم اليابان) لأضرار طفيفة بعد إصابتها بمقذوف على بعد 25 ميلاً بحرياً شمال غرب رأس الخيمة.

وتضرر بدن ناقلة الصب "ستار غوينيث" (جزر مارشال) بمقذوف على بعد 50 ميلاً بحرياً شمال غرب دبي، مع الإبلاغ عن سلامة الطاقم.

تعرضت ناقلات الوقود "سيف سي فيشنو" (جزر مارشال) و"زيفيروس" (مالطا) للهجوم في الخليج بالقرب من العراق، مما دفع موانئ النفط العراقية لوقف العمليات تماماً، مع انتشال جثة أحد أفراد الطاقم من الماء.

12-22 مارس: شظايا الحرب تطال كبرى شركات الشحن والمنشآت الغازية في قطر

قالت شركة "هاباج لوييد" الألمانية إن شظايا مقذوف أصابت سفينة الحاويات "سورس بليسينغ" (علم ليبيريا) المستأجرة لشركة "ميرسك" قرب المضيق.

وأصاب مقذوف الناقلة الكويتية "غاز الأحمدية" (ناقلة غاز مسال) أثناء رسوها على بعد 23 ميلاً بحرياً شرق الفجيرة، مسبباً أضراراً إنشائية طفيفة.

وإصابة سفينة بمقذوف مجهول شرق "رأس لفان" القطرية، حيث تسببت الهجمات الجوية الإيرانية في أضرار جسيمة لأكبر محطة غاز في العالم.

وأصاب مقذوف مجهول سفينة على بعد 15 ميلاً بحرياً شمال الشارقة الإماراتية، مع سلامة الطاقم.

30 مارس: استهداف الناقلات الكويتية والارتباطات الإسرائيلية في مياه دبي

اندلع حريق في ناقلة النفط الخام الكويتية "السالمي" بعد إصابتها بهجوم إيراني أثناء رسوها قبالة دبي، وأكدت مؤسسة البترول الكويتية وقوع أضرار بالبدن دون تسرب نفطي.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف سفينة حاويات بسبب صلاتها بإسرائيل؛ وبينما ذكروا اسم السفينة "إكسبريس هالفونغ"، أظهرت الخرائط أن السفينة المقصودة هي "هايفونغ إكسبريس" (علم سنغافورة) التي كانت راسية قرب الناقلة الكويتية.