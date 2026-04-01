قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، إن إسرائيل عمليا تمارس الإعدام في السجون بشكل مستمر ودائم، ولا يكاد يمر يوم إلا ويقتل أسير، مشيراً إلى قتل الميداني الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة ولبنان وسوريا.

وأضاف مرداوي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن قانون إعدام الأسرى في السجون الإسرائيلية جاء لشرعنة القتل واعتماده باسم دولة الاحتلال الإسرائيلي"، معتبرا أن ذلك يسقط الأكاذيب الإسرائيلية التي روجتها في المحافل الدولية.

حماس: إسرائيل تقتل الفلسطينيين والعرب قبل الاعتقال وبعده

وأكد قيادي حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح عصابة تقتل الفلسطينيين والعرب قبل الاعتقال وبعده، وقبل المحاكم ومن خلالها وبعدها"، مشيراً إلى أن الهدف من قانون إعدام الأسرى هو ردع أبناء الشعب الفلسطيني عن مواصلة المقاومة.

وشدد مرداوي على أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بأرضه"، مضيفاً: سنقاتل في مواجهة الاحتلال وسنواصل المقاومة، وسيدفع العدو ثمناً باهظاً جراء تصرفاته.

ووجه القيادي في حماس دعوة إلى الأمة العربية والإسلامية بتوفير كل ما يلزم لدعم المقاومة في فلسطين من الأدوات المادية واللوجستية.

وفي سياق متصل، أقر الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأغلبية 62 نائباً مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد.

وينص مشروع القانون على معاقبة كل من يتسبب عمداً في وفاة شخص بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل" بالإعدام أو السجن المؤبد.

وبحسب صيغة القانون، يمكن تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا إسرائيليا، بينما لا تطبق على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.