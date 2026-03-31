ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان

بيروت (د ب أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الجاري حتى اليوم الثلاثاء إلى 1268 قتيلاً و3750 جريحاً.

وأعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة التابع لوزارة الصّحة العامّة، في التقرير اليومي حول تطوّرات الهجمات الإسرائيلية على لبنان، أنّ "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 مارس حتى 31 مارس ارتفع إلى 1268، كما ارتفع عدد الجرحى الى 3750. "وبلغ عدد الضحايا اليوم الثلاثاء "21 شهيدًا و70 مصاباً".

وأشار التقرير إلى أنّ "عدد الشّهداء الأطفال وصل إلى 125 وعدد الجرحى الأطفال وصل إلى 423 طفلاً".

ولفت التقرير إلى أن "عدد شهداء القطاع الصحي ارتفع إلى 52، فيما ارتفع عدد الإصابات في القطاع الصحي إلى 128 مصاباً، حيث بلغ عدد المستشفيات الّتي اضطرّت إلى الإقفال نتيجة الاعتداءات والتهديد 5 مستشفيات".