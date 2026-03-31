وزير الخارجية يستقبل نائب سكرتير عام جهاز الخدمة ا

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، تشارلز فريز نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي لشؤون السلم والأمن والدفاع، وذلك فى إطار التنسيق والتشاور الدورى بين مصر والاتحاد الاوروبى والرغبة المشتركة لتعزيز آفاق التعاون المشترك.

العلاقات المصرية الأوروبية

ثمن عبد العاطي خلال اللقاء الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكداً أهمية المضي قدماً نحو تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة في مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى فى ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الاوروبى.

الجهود المصرية لدعم أمن واستقرار المنطقة

واستعرض وزير الخارجية الجهود التى تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً للاتصالات المكثفة التي تجريها لخفض التصعيد واحتواء التوتر، وتغليب المسار الدبلوماسي والحوار، باعتباره السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من عدم الاستقرار.

مسئول أوروبى يشيد بالجهود المصرية لخفض التصعيد في المنطقة

من جانبه، أشاد المسئول الأوروبى بالجهود المصرية المكثفة لخفض التصعيد في المنطقة، ودور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مثمناً التحركات المصرية الرامية لاحتواء الأزمات وتعزيز المسارات الدبلوماسية.

وأكد المسئول الأوروبى على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.