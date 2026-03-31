طالبت دول أوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، بإطلاق مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لإنهاء الحرب الدائرة منذ 2 مارس الجاري.

وقالت الدول الأوروبية، إنها تدعم قرارات حكومة لبنان وتعتبر تعزيز مؤسسات الدولة السبيل الوحيد لحمايته من التدخلات.

وحذرت الدول الأوروبية، من خطورة النزوح الذي شمل أكثر من مليون شخص بلبنان وندعو إسرائيل لتجنب تصعيد إضافي.

وزير الدفاع الإسرائيلي يعتزم تدمير قرى لبنانية حدودية

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم تدمير جميع المنازل في القرى الواقعة بالقرب من الحدود في جنوب لبنان.

ووفقا لمكتبه، قال كاتس إن الهدف هو "القضاء بصورة نهائية" على التهديد الذي يشكله حزب الله على سكان شمال إسرائيل.

وأشار إلى بلدتي رفح وبيت حانون في قطاع غزة - اللتين تم تدميرهما بقدر كبير في حرب غزة - كنموذج.

وتعتبر العديد من البلدات في جنوب لبنان، معاقل لجماعة حزب الله المدعومة من جانب إيران.

وقال متحدث باسم الجيش إن حزب الله نفذ ما يصل إلى 5000 هجوم خلال شهر واحد، باستخدام صواريخ وقذائف هاون ومسيّرات.