أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالزيارة المرتقبة للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، بعد أيام من انتقاده للمملكة المتحدة لعدم مشاركتها في الحرب على إيران وجهود إعادة فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "ستكون هذه المناسبة التاريخية أكثر تميزًا هذا العام، ونحن نحتفل بالذكرى الـ 250 لتأسيس بلدنا العظيم. أتطلع لقضاء وقت مع الملك، الذي أكن له احترامًا كبيرًا. سيكون رائعًا!"

وستقام الزيارة الرسمية في الفترة من 27 إلى 30 أبريل، وستتضمن مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض يوم 28 أبريل، حسبما أعلن قصر باكنجهام الثلاثاء.

وفي منشور آخر على "تروث سوشيال" صباح الثلاثاء، انتقد ترامب بريطانيا لرفضها المشاركة في ما وصفه بـ "إزالة رأس إيران"، ودعا لندن إلى إظهار "شجاعة متأخرة" للمساعدة في إيصال الوقود عبر مضيق هرمز. وأضاف: "ستضطرون إلى التعلم كيف تدافعون عن أنفسكم، فالولايات المتحدة لن تكون هناك لمساعدتكم بعد الآن، كما لم تكونوا أنتم هناك لمساعدتنا".