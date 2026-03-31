قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبليس، يوم أمس، إن بلادها لن تسمح باستخدام قواعدها العسكرية أو مجالها الجوي لأي نشاط يتعلق بحرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وجاء هذا كأحدث تعبير عن موقف إسبانيا الرافض للصراع منذ بدايته قبل أكثر من شهر.

رفض العمل العسكري

عند اندلاع الحرب في 28 فبراير، صرح رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، بأن إسبانيا "ترفض العمل العسكري الأحادي للولايات المتحدة وإسرائيل، الذي يشكل تصعيدًا ويساهم في ترتيب دولي أكثر عدم استقرار وعدائية".

وخلال الأسابيع التالية، حافظ الزعيم الإسباني على هذا الموقف، رغم الانتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحقيقة أن نظراءه الأوروبيين اتخذوا نهجًا أقل حدة في معارضة الصراع.

وبعد أيام قليلة من اندلاع الحرب، قال ترامب إن إسبانيا رفضت السماح باستخدام قواعدها لإطلاق ضربات إضافية على إيران، مهددًا بقطع التجارة مع مدريد. وبعد يومين، وصف ترامب إسبانيا بأنها "خاسرة" و"ليست عضوًا متعاونًا في الفريق".

إشعال النزاعات

وفي الأسبوع الماضي، أكد سانشيز مرة أخرى أن الولايات المتحدة وإسرائيل "قوضتا القانون الدولي وزعزعتا استقرار الشرق الأوسط وأعادتا إشعال النزاعات في العراق ولبنان".



وقال سانشيز يوم الأربعاء الماضي: "كونك حليفًا أو صديقًا يعني الولاء للمبادئ التي نتشاركها. ويعني امتلاك الشجاعة للثبات عندما يكون الطريق خاطئا".