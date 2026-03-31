رئيس وزراء إسبانيا يواصل معارضته الصارمة لترامب "تفاصيل"

كتب : وكالات

04:19 م 31/03/2026

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبليس، يوم أمس، إن بلادها لن تسمح باستخدام قواعدها العسكرية أو مجالها الجوي لأي نشاط يتعلق بحرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وجاء هذا كأحدث تعبير عن موقف إسبانيا الرافض للصراع منذ بدايته قبل أكثر من شهر.

رفض العمل العسكري

عند اندلاع الحرب في 28 فبراير، صرح رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، بأن إسبانيا "ترفض العمل العسكري الأحادي للولايات المتحدة وإسرائيل، الذي يشكل تصعيدًا ويساهم في ترتيب دولي أكثر عدم استقرار وعدائية".

وخلال الأسابيع التالية، حافظ الزعيم الإسباني على هذا الموقف، رغم الانتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحقيقة أن نظراءه الأوروبيين اتخذوا نهجًا أقل حدة في معارضة الصراع.

وبعد أيام قليلة من اندلاع الحرب، قال ترامب إن إسبانيا رفضت السماح باستخدام قواعدها لإطلاق ضربات إضافية على إيران، مهددًا بقطع التجارة مع مدريد. وبعد يومين، وصف ترامب إسبانيا بأنها "خاسرة" و"ليست عضوًا متعاونًا في الفريق".

إشعال النزاعات

وفي الأسبوع الماضي، أكد سانشيز مرة أخرى أن الولايات المتحدة وإسرائيل "قوضتا القانون الدولي وزعزعتا استقرار الشرق الأوسط وأعادتا إشعال النزاعات في العراق ولبنان".


وقال سانشيز يوم الأربعاء الماضي: "كونك حليفًا أو صديقًا يعني الولاء للمبادئ التي نتشاركها. ويعني امتلاك الشجاعة للثبات عندما يكون الطريق خاطئا".

فيديو قد يعجبك



تنبؤات جديدة بشأن الطقس السيئ.. سحب رعدية وأماكن سقوط الأمطار
تنبؤات جديدة بشأن الطقس السيئ.. سحب رعدية وأماكن سقوط الأمطار
بعد تهديدات ترامب.. قطر تحذر من استهداف محطات تحلية المياه
بعد تهديدات ترامب.. قطر تحذر من استهداف محطات تحلية المياه
قطر ترفع سعر بنزين 95 بنسبة 8% وتبقي على باقي الأسعار دون تغيير
قطر ترفع سعر بنزين 95 بنسبة 8% وتبقي على باقي الأسعار دون تغيير
رسميا.. التعليم تعلن أول موعد لامتحانات البكالوريا
رسميا.. التعليم تعلن أول موعد لامتحانات البكالوريا
أخطاء شائعة عند تحضير العصائر في المنزل.. قد تضر صحتك
أخطاء شائعة عند تحضير العصائر في المنزل.. قد تضر صحتك

الحكومة تتقشف وترشد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات وتستثني الرواتب
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
الأرصاد تكشف موعد ذروة الطقس السيئ