قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسث، ردًا على انتقادات من الأمريكيين المؤيدين للرئيس دونالد ترامب والذين لا يرغبون في رؤية القوات الأمريكية على الأرض، إنه لا يفهم سبب عدم "ثقة" قاعدة الرئيس بقدرته على التنفيذ.

وأضاف هيجسث، خلال إحاطة في البنتاجون يوم الثلاثاء: "لا أفهم لماذا قاعدة المؤيدين — الذين لديهم بالفعل فهم وقدرة على التقدير — لن تثق في قدرته على التنفيذ"

وكانت تقارير سابقة لشبكة سي إن إن الأمريكية، قد ذكرت أن ترامب، الذي ترشح للرئاسة على منصة إنهاء الحروب الطويلة، قد يكون عرض بعض قاعدته السياسية للانزعاج بسبب هذه الحرب في إيران.

وأظهرت استطلاعات حديثة أن الغالبية العظمى من الناخبين الذين يصفون أنفسهم بـ "مؤيدي ماجّا" (MAGA) يدعمون الحرب الأمريكية ضد إيران، بينما أظهر استطلاع Reuters-Ipsos أن 21٪ من الجمهوريين يعارضونها، فيما أظهر استطلاع Yahoo News-YouGov أن نحو واحد من كل أربعة أشخاص صوتوا لترامب في 2024 يعارضون الحرب.

وأشار هيجسث إلى أن ترامب، أكثر من أي شخص آخر، "استوعب الدروس" من المستنقعات السابقة للولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، و"لن يكرر تلك الأخطاء"