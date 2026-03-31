إعلان

وزير الدفاع الأمريكي: ترامب استوعب درس "مستنقعات الحروب السابقة" ولن يكرر الخطأ

كتب : وكالات

04:14 م 31/03/2026

حرب إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسث، ردًا على انتقادات من الأمريكيين المؤيدين للرئيس دونالد ترامب والذين لا يرغبون في رؤية القوات الأمريكية على الأرض، إنه لا يفهم سبب عدم "ثقة" قاعدة الرئيس بقدرته على التنفيذ.

وأضاف هيجسث، خلال إحاطة في البنتاجون يوم الثلاثاء: "لا أفهم لماذا قاعدة المؤيدين — الذين لديهم بالفعل فهم وقدرة على التقدير — لن تثق في قدرته على التنفيذ"

وكانت تقارير سابقة لشبكة سي إن إن الأمريكية، قد ذكرت أن ترامب، الذي ترشح للرئاسة على منصة إنهاء الحروب الطويلة، قد يكون عرض بعض قاعدته السياسية للانزعاج بسبب هذه الحرب في إيران.

وأظهرت استطلاعات حديثة أن الغالبية العظمى من الناخبين الذين يصفون أنفسهم بـ "مؤيدي ماجّا" (MAGA) يدعمون الحرب الأمريكية ضد إيران، بينما أظهر استطلاع Reuters-Ipsos أن 21٪ من الجمهوريين يعارضونها، فيما أظهر استطلاع Yahoo News-YouGov أن نحو واحد من كل أربعة أشخاص صوتوا لترامب في 2024 يعارضون الحرب.

وأشار هيجسث إلى أن ترامب، أكثر من أي شخص آخر، "استوعب الدروس" من المستنقعات السابقة للولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، و"لن يكرر تلك الأخطاء"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران

أحدث الموضوعات

باستثناء الرواتب.. الحكومة تطبق ترشيد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات
أخبار مصر

رياضة عربية وعالمية

رياضة محلية

زووم

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

