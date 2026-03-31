البيت الأبيض: أسعار الوقود ستنخفض بشكل حاد بعد انتهاء الحرب

أعلنت كارنولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم أنه بمجرد انتهاء الحرب، "ستنهار أسعار الوقود لتعود إلى المستويات المنخفضة التي كان يتمتع بها السائقون الأمريكيون قبل هذه الاضطرابات قصيرة الأمد".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب يظل "ملتزمًا بتحقيق الهيمنة الكاملة للطاقة الأمريكية، وخفض التكاليف، وإعادة المزيد من الأموال إلى جيوب الأسر الأمريكية العاملة".

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام أمريكية ارتفاع متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للجالون على الصعيد الوطني. ويشكّل هذا ارتفاعًا بنسبة 35% في محطات الوقود منذ بدء الحرب في إيران الشهر الماضي، ولا توجد دلائل على انخفاض الأسعار في الوقت الحالي مع استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام معظم السفن، ما يزيد من ضغوط الإمدادات العالمية وفقا لتقرير نشره موقع أكسيوس الأمريكي.