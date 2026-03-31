ردًا على سؤال حول تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير محطات التحلية الإيرانية، قال الجنرال دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لديها "العديد من العمليات والأنظمة لدراسة كافة الاعتبارات بعناية، بدءًا من المخاطر على المدنيين وصولًا إلى الجوانب القانونية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح يوم أمس، بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قريبًا، فسوف يدمر البنية التحتية للطاقة المدنية "وربما جميع محطات التحلية"، مشيرًا إلى أنها "حتى الآن لم نلمسها عمدًا".

ويعتمد ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط على محطات تحلية المياة للحصول على مياه الشرب. ولا تعتبر هذه المنشآت أهدافًا عسكرية، وقد قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى إن قصفها سيكون جريمة حرب.

وإشادة بالقوات الأمريكية باعتبارها "الأكثر احترافية في العالم"، قال "كاين: "مع أي هدف، وعندما نواجه أهدافًا، نقوم بتمريرها عبر نفس العملية التي نتبعها دائمًا قبل الضرب. ويتم ذلك وفقًا للإجراءات العادية التي نستخدمها".