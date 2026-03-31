الجيش الأمريكي يرد على المخاوف بشأن تفجير محطات تحلية المياه في إيران

كتب : وكالات

03:40 م 31/03/2026

الجنرال دان كاين

ردًا على سؤال حول تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير محطات التحلية الإيرانية، قال الجنرال دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لديها "العديد من العمليات والأنظمة لدراسة كافة الاعتبارات بعناية، بدءًا من المخاطر على المدنيين وصولًا إلى الجوانب القانونية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح يوم أمس، بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قريبًا، فسوف يدمر البنية التحتية للطاقة المدنية "وربما جميع محطات التحلية"، مشيرًا إلى أنها "حتى الآن لم نلمسها عمدًا".

ويعتمد ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط على محطات تحلية المياة للحصول على مياه الشرب. ولا تعتبر هذه المنشآت أهدافًا عسكرية، وقد قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى إن قصفها سيكون جريمة حرب.

وإشادة بالقوات الأمريكية باعتبارها "الأكثر احترافية في العالم"، قال "كاين: "مع أي هدف، وعندما نواجه أهدافًا، نقوم بتمريرها عبر نفس العملية التي نتبعها دائمًا قبل الضرب. ويتم ذلك وفقًا للإجراءات العادية التي نستخدمها".

فيديو قد يعجبك



تعطيل الدراسة.. هل يشمل القرار المعلمين والعاملين في المدارس؟
721 منشأة.. بيان من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور
بعد تعطيل الدراسة.. ننشر التوقعات الرسمية للأرصاد لطقس الأربعاء
رغم اشتعال الأسعار.. خبراء ينصحون بشراء سيارة الآن في هذه الحالة
من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
رسمياً.. تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الأربعاء بسبب حالة الطقس
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
