لأول مرة.. "الأوقاف" تسمح للسيدات بالتحكيم في مسابقات القرآن الكريم

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:59 م 31/03/2026 تعديل في 03:16 م

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدّم للمشاركة في مسابقة اختيار المحكِّمات الدوليات والمحليات، ضمن العناية بالقرآن الكريم وأهله، وحرصًا على دعم الكفاءات النسائية المتميزة في مجال التحكيم القرآني.

شروط التقدم للتحكيم في مسابقات القرآن الكريم

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم، أن التقدم يكون للفئات الآتية:
* عضوات هيئة التدريس المتخصصات في علوم القرآن والقراءات.
* شيخات المقارئ المعتمدات.
* عضوات المقارئ المعتمدات.
* الحاصلات على المركزين الأول أو الثاني في المسابقات القرآنية العالمية.


وللاطلاع على الشروط والتقديم، يرجى الدخول على الرابط التالي:

وزارة الأوقاف مسابقات القرآن الكريم التحكيم القرآني

