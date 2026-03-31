رئيس "الأعلى للإعلام": نتبنى مقاربة شاملة للإعلام من منطلق حقوق الإنسان

كتب : أحمد السعداوي

03:34 م 31/03/2026

المهندس خالد عبد العزيز

قال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يتبنى مقاربة شاملة للإعلام من منطلق حقوق الإنسان، مشيرًا إلى الدور المحوري للإعلام في تقديم الصورة الكاملة للقضايا الحقوقية بشكل واضح ومفهوم للمواطنين.

عقد ندوات متخصصة

وأوضح عبد العزيز أن المجلس على استعداد لعقد ندوات متخصصة حول حقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف المؤسسات، مع توجيه الدعوات لجميع الإعلاميين والجهات المعنية، بما يشمل الوزارات والمجالس المختلفة، لتوحيد جهود التوعية وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الحقوقية.

وشدد رئيس المجلس على أهمية الحفاظ على حرية الرأي والتعبير وفقًا لما نص عليه الدستور، مؤكدًا دور قانون تداول المعلومات كأحد التشريعات الأساسية في هذا الإطار.

موسم رمضان

وأشار عبد العزيز إلى أن الدراما والوسائط الإعلامية، خصوصًا خلال موسم رمضان، تمثل أدوات فعّالة لنشر الرسائل الحقوقية، موضحًا أن المجلس يخطط للاستفادة منها لتعزيز وعي المواطنين بحقوق الإنسان على مدار العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة الملفات الحقوقية في مصر، بحضور المهندس خالد عبد العزيز.

