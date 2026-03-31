وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن الجدول الزمني لانتهاء حرب إيران

كتب : وكالات

03:46 م 31/03/2026

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

ردًا على سؤال حول الجدول الزمني للحرب، قال وزير الدفاع بيت هيجت: "لا تخبر عدوك بما أنت مستعد للقيام به أو عدم القيام به، ولا تخبره بموعد استعدادك للتوقف".

ورفض الإجابة وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمرا صحفيا للبنتاجون الثلاثاء مباشرة، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس حول الجدول الزمني المحتمل.

وأضاف: "قال من أربعة إلى ستة أسابيع، أو من ستة إلى ثمانية، أو ثلاثة — قد يكون أي رقم محدد، لكننا لن نكشف عن الرقم بالضبط، لأن هدفنا هو إنجاز تلك الأهداف، ونحن على طريق تحقيقها".

تحديد موعد انتهاء الحرب

وأكد هيجسث، أن تحديد موعد انتهاء الحرب سيكون قرار الرئيس وحده، عندما تتحقق الأهداف ويخدم ذلك مصالح الشعب الأمريكي، لضمان ألا تمتلك إيران قدرة نووية، ولتقدم مصالحنا واستراتيجيتنا. وقبل ذلك، شدد على أهمية عدم إعلام إيران بما قد تفعله الولايات المتحدة، "بما في ذلك القوات البرية".

وقال: "يعتقد خصمنا الآن أن هناك 15 طريقة مختلفة يمكننا من خلالها التدخل بقوات برية، وتخمين ماذا؟ هناك فعليًا 15 طريقة. وإذا استدعى الأمر، يمكننا تنفيذها نيابة عن رئيس الولايات المتحدة وهذا الجهاز".

وأضاف: "أو ربما لا نحتاج لاستخدامها إطلاقًا. ربما تنجح المفاوضات، أو ربما هناك نهج مختلف. المهم هو أن نكون غير متوقعين، وألا يعلم أحد بما نحن مستعدون للقيام به أو عدمه".

