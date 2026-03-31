إيران: مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 في هجوم على موقع ديني

كتب : د ب أ

10:54 ص 31/03/2026

حرب إيران وأمريكا

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرون وتم نقلهم إلى المستشفى في مدينة زنجان بشمال غرب إيران، بعد هجوم جوي على موقع ديني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية " ارنا".

وقالت إرنا إن الهجوم ألحق ضررا بمبنى إداري ودار ضيافة ومكتبة ومباني مجاورة، وأظهر مقطع فيديو نشرته الوكالة مبنى مدمرا تماما وأنقاضا ودخانا، ووفقا للصورة فإن المسجد نفسه لم يتضرر.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا هجوما على إيران في 28 فبراير الماضي، وردت إيران بشن هجمات على إسرائيل وحلفاء أمريكا في منطقة الخليج.

