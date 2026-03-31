ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 62.64 جنيه للشراء، بزيادة 76 قرشًا، و62.98 جنيه للبيع، بزيادة 81 قرشًا.

بنك مصر: 62.62 جنيه للشراء، بزيادة 80 قرشًا، و62.96 جنيه للبيع، بزيادة 84 قرشًا.

بنك القاهرة: 62.62 جنيه للشراء، بزيادة 55 قرشًا، و62.96 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 62.61 جنيه للشراء، بزيادة 73 قرشًا، و62.96 جنيه للبيع، بزيادة 79 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 62.67 جنيه للشراء، بزيادة 70 قرشًا، و63.03 جنيه للبيع، بزيادة 72 قرشًا.