إعلان

لوح بـ"الشمبانيا".. بن غفير يحتفل بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل الكنيست

كتب : محمد أبو بكر

05:18 ص 31/03/2026

إيتمار بن غفير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يحتفل داخل الكنيست عقب إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك خلال جلسة عُقدت في مدينة القدس.

وأظهر فيديو احتفال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وهو يلوّح بزجاجة كحول ويشرب الشمبانيا برفقة أعضاء من حزب "عوتسما يهوديت"، تعبيرًا عن فرحته بإقرار القانون الذي يثير انتقادات دولية واسعة.

وقال بن غفير خلال الاحتفال: "قريبًا، سنحصيهم واحدًا تلو الآخر".

كانت قالت حركة حماس، إن مصادقة الكنيست بشكلٍ نهائي على ما يُسمّى "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" تعكس طبيعة الاحتلال الدموية ونهجه القائم على القتل والإرهاب، وتفضح زيف ادعاءاته المتكررة بالتحضّر والالتزام بالقيم الإنسانية.

وأضافت الحركة في بيان لها أن هذا "القانون" الفاشي يجسّد عقلية العصابات الإجرامية المتعطشة للدماء، ويشكّل سابقةً خطيرة تهدد حياة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، مؤكدًة أن هذا القرار يعكس مجددًا استخفاف الاحتلال وقادته بالقانون الدولي، وضربه عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الإنسانية.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي وأحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، ولا سيما الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بالتغوّل الإجرامي، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين من بطش الاحتلال.

كما دعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وفصائله وقواه إلى التحرك في كل الميادين والساحات وعلى كافة الأصعدة السياسية والقانونية والإعلامية لدعم الأسرى.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن على "العدو الصهيوني وقادته المجرمين أن يتحملوا عواقب سياساتهم الفاشية التي ستقابل برد يوازي حجم الجريمة".

يذكر أن الهيئة العامة لـ "الكنيست الإسرائيلي"، أقرت اليوم الإثنين، بأغلبية 62 صوتا، على مشروع قانون يقضي بفرض "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين، بموافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيتمار بن غفير الكنيسة قانون إعدام الأسرى فلسطين إسرائيل

