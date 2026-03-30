تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير

كتب : علاء عمران

11:00 م 30/03/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من أحد الأشخاص لإتيانه أفعال خادشة للحياء حال استقلالهما سيارة أجرة "ميكروباص" بالإسكندرية.

تحريات البحث الجنائي أكدت بالفحص عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وحددت هوية القائمة على نشر مقطع الفيديو المتداول، تبين أنها "ربة منزل"، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، وبسؤالها قررت أنها حال استقلالها سيارة ميكروباص بدائرة القسم قام أحد مستقليه بالتحرش بها وإتيان أفعال خادشة للحياء.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ، تبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير
