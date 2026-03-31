بعد تطبيق الإغلاق الحكومي.. توضيح رسمي من "البيطريين" بشأن مواعيد عمل العيادات

كتب : أحمد العش

12:11 ص 31/03/2026

أصدرت النقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر، مساء اليوم الإثنين، تنويهًا مهمًا بشأن مواعيد عمل العيادات البيطرية، في ضوء القرارات الأخيرة المنظمة لمواعيد غلق المحال والمنشآت.

هل العيادات البيطرية مستثناة من قرار الغلق الحكومي؟

وأوضحت النقابة، أنه عقب تواصل النقيب العام للأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن مع وزارة التنمية المحلية، تم التأكيد على أن قرار الاستثناء من الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً يشمل العيادات البيطرية.
وأكدت نقابة البيطريين، أن القرار نص على استثناء العيادات بكافة أنواعها، دون التفرقة بين تخصص وآخر، وهو ما يندرج تحته العيادات البيطرية بشكل صريح.
وأشارت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى أن هذا الاستثناء يأتي تقديرًا للدور الحيوي الذي تقوم به العيادات البيطرية في الحفاظ على صحة الحيوان، وما تمثله من أهمية في دعم منظومة الصحة العامة.

