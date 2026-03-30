تركيا: الناتو اعترض صاروخاً إيرانياً مشتبهاً به في المجال الجوي التركي

كتب : محمد جعفر

07:00 م 30/03/2026

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البحر الأبيض المتوسط تمكنت من تحييد صاروخ يُعتقد أنه أُطلق من إيران، وذلك بعد دخوله المجال الجوي التركي، وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تحييد ذخيرة باليستية إيرانية مشتبه بها بواسطة دفاعات الناتو في تركيا.
أعلنت الوزارة اليوم على موقع "إكس"، أنه تم تحييد ذخيرة باليستية، تبين أنها أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي، بواسطة أصول الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو المنتشرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأضافت الوزارة أنه "يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحزم ودون تردد ضد أي تهديد موجه إلى أراضي بلادنا ومجالها الجوي"، وقد نفت إيران سابقاً إطلاقها صواريخ باتجاه تركيا.

