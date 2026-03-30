تحولت عطلة زوجين إيطاليين في مدينة شرم الشيخ إلى واقعة أثارت تدخل السلطات في إيطاليا، بعد اكتشاف أنهما غادرا البلاد وتركَا أطفالهما الخمسة بمفردهم داخل المنزل.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيطالية، بدأت القصة عندما لاحظت معلمة أحد الأطفال مؤشرات مقلقة، عقب اطلاعها على صور نشرها الوالدان عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال وجودهما في إجازة بالبحر الأحمر، ما دفعها للشك في أن الأطفال لا يتلقون رعاية مباشرة من ذويهم.

وأفادت التقارير بأن المعلمة تواصلت مع أحد الأطفال، الذي أوضح لها طبيعة الأوضاع داخل المنزل، وهو ما استدعى إبلاغ الجهات المختصة على الفور.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، توجهت هيئة رعاية الشباب برفقة الشرطة إلى شقة الأسرة في مدينة ترييستي شمال البلاد، حيث تأكدت الشبهات.

وكشفت المعاينة أن 5 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عامًا، كانوا يقيمون بمفردهم داخل المنزل، إلى جانب وجود عدد من الحيوانات الأليفة، دون إشراف من أي بالغ.

وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا أن الأطفال ظلوا وحدهم لمدة تقارب 4 أيام، تمكنوا خلالها من إدارة شؤونهم اليومية بأنفسهم، بما في ذلك الالتزام بالذهاب إلى المدرسة دون التغيب.

وفي ضوء ذلك، تدخلت السلطات المعنية، حيث تم إخراج الأطفال من المنزل ونقلهم معًا إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتوفير الإشراف اللازم لهم.

كما تم إبلاغ الوالدين بتطورات الوضع، مع السماح لهما بزيارة أبنائهما داخل المؤسسة، في حين لم يتم حتى الآن سحب حق الحضانة منهما.

وأشارت السلطات إلى أن الجهات المختصة تواصل تقييم أهلية الوالدين، بهدف اتخاذ القرار المناسب، بما في ذلك تهيئة الظروف لإعادة لم شمل الأسرة في أقرب وقت ممكن.