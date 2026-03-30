أكد هاني رمزي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رفضه التام للاتهامات التي طالته مؤخرًا بشأن إفشاء أسرار داخل القلعة الحمراء، مشددًا على التزامه الكامل بالمهنية واحترامه لإدارة النادي.

وأوضح رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «CBC»، أن حديثه الأخير لم يتضمن أي إساءة للنادي أو مسؤوليه، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على تجنب إثارة الجدل أو الزج باسمه في أي أمور خلافية.

وأشار إلى أنه راجع تصريحاته بدقة، وكانت متوافقة مع ما ورد لاحقًا في بيان الأهلي، مضيفًا أن علاقته بجميع المسؤولين داخل النادي جيدة، وأنه فوجئ بحجم الانتقادات التي تعرض لها عقب تصريحاته.

ونفى رمزي بشكل قاطع ما تردد حول كشفه لأسرار النادي، مؤكدًا أنه التزم الصمت طوال فترة عمله ورفض الحديث عن أي تفاصيل تخص الصفقات، رغم ما تسبب فيه ذلك من استياء لدى بعض الصحفيين.

طبيعة العمل داخل الأهلي تفرض قدرًا كبيرًا من السرية

كما شدد على أن طبيعة العمل داخل الأهلي تفرض قدرًا كبيرًا من السرية، سواء فيما يتعلق بالأمور الإيجابية أو السلبية، وهو ما التزم به بشكل كامل، مؤكدًا أن تلك الاتهامات تمسّه على المستوى الشخصي.

وكشف رمزي عن كواليس رحيله، موضحًا أنه حرص على توجيه رسالة شكر إلى محمود الخطيب، أعرب خلالها عن امتنانه للفترة التي قضاها داخل النادي واستعداده الدائم لخدمته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يتحدث عن أسباب رحيله احترامًا للأهلي، مشيرًا إلى أن بعض الوكلاء والأندية كانوا يتواصلون معه لعرض لاعبين، إلا أنه لم يكن يرد عليهم، ما أثار استياءهم، خاصة في ظل عدم علمهم بقرار رحيله.