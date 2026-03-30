السرفيس نزل الشارع.. تشغيل خطوط جديدة داخل قويسنا بتعريفة موحدة 6 جنيهات

كتب : أحمد الباهي

11:32 ص 30/03/2026
    تحديدة أجرة موحدة 6 جنيهات
    مسؤلي المواقف يطبعون الأجرة
    مدينة قويسنا تعلن تشغل خطوط السرفيس الجديدة

أعلنت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، بدء تشغيل وانتشار سيارات السرفيس الجديدة بشوارع المدينة، وفق خطوط السير المحددة، مؤكدة أن تعريفة الركوب جرى تحديدها بقيمة 6 جنيهات، وذلك تنفيذًا لوعود رئاسة المدينة للأهالي وتحسين مستوى خدمات النقل الداخلي.

وشهدت شوارع مدينة قويسنا بدء تسيير سيارات السرفيس على الخطوط المقررة، لتيسير حركة المواطنين داخل المدينة، وتقليل الاعتماد على وسائل النقل غير المنظمة، بما يحقق سيولة مرورية وخدمة أفضل للركاب.

مشروع بدأ من 2024

وتعود فكرة مشروع السرفيس الداخلي إلى مناقشات سابقة بدأت في نهاية مايو 2024، خلال رئاسة سامي سرور رئيس المدينة السابق، حيث جرى عقد اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي مشروع المواقف والسائقين، لبحث آليات التنفيذ وتذليل العقبات.

اعتماد رسمي وخطوط محددة

وكانت لجنة إدارة مشروع المواقف بمحافظة المنوفية قد وافقت في جلستها رقم 207 بتاريخ 28 نوفمبر 2023، والمعتمدة من محافظ المنوفية، على تشغيل خطوط سرفيس داخلية بمدينة قويسنا بسيارات سعة 11 إلى 14 راكبًا.

وتقرر تحديد خطين رئيسيين للعمل، الخط الأول: من مجمع مواقف قويسنا الجديد مرورًا بشارع العهد الجديد، ثم محطة السكة الحديد، والمحكمة، والمستشفى المركزي، وصولًا إلى منطقة تيمور.

الخط الثاني: من مجمع المواقف مرورًا بشارع العهد الجديد حتى محطة السكة الحديد، ثم ميدان الزراعة.

خطوة لتحسين النقل الداخلي

ويأتي تشغيل السرفيس الداخلي ضمن خطة تطوير منظومة النقل داخل مدينة قويسنا، بما يواكب احتياجات المواطنين اليومية، ويوفر وسيلة انتقال منتظمة وآمنة داخل المدينة.

