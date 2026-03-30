أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الإثنين، توقيع صفقة بقيمة 48 مليون دولار لشراء "عشرات الآلاف" من قذائف المدفعية عيار 155 ملم من إحدى الشركات الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، في خضم الحرب الجارية ضد إيران.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل اعتماد إسرائيل على الذخائر الأجنبية وتعزيز الإنتاج المحلي.

يأتي ذلك بعدما أقر البرلمان الإسرائيلي الإثنين ميزانية العام 2026، والتي تضمنت زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.

وأشار البرلمان إلى إضافة أكثر من 30 مليار شيكل "حوالي 10 مليارات دولار" إلى ميزانية وزارة الدفاع، لتبلغ أكثر من 142 مليار شيكل، أي نحو 46 مليار دولار.