إعلان

بعد "الميزانية الأضخم".. صفقة إسرائيلية لشراء قذائف مدفعية

كتب : وكالات

10:49 ص 30/03/2026

صفقة إسرائيلية لشراء قذائف مدفعية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الإثنين، توقيع صفقة بقيمة 48 مليون دولار لشراء "عشرات الآلاف" من قذائف المدفعية عيار 155 ملم من إحدى الشركات الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، في خضم الحرب الجارية ضد إيران.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل اعتماد إسرائيل على الذخائر الأجنبية وتعزيز الإنتاج المحلي.

يأتي ذلك بعدما أقر البرلمان الإسرائيلي الإثنين ميزانية العام 2026، والتي تضمنت زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.

وأشار البرلمان إلى إضافة أكثر من 30 مليار شيكل "حوالي 10 مليارات دولار" إلى ميزانية وزارة الدفاع، لتبلغ أكثر من 142 مليار شيكل، أي نحو 46 مليار دولار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا وزارة الدفاع الإسرائيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالفيديو.. شاهد لحظة اعتقال روبوت بشري بعد إثارة ذعر امرأة
أخبار و تقارير

بالفيديو.. شاهد لحظة اعتقال روبوت بشري بعد إثارة ذعر امرأة
نصائح ذهبية لخفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب
نصائح طبية

نصائح ذهبية لخفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب
مرق العظام أم مرق الدجاج.. أيهما الأنسب لنظامك الغذائي؟
نصائح طبية

مرق العظام أم مرق الدجاج.. أيهما الأنسب لنظامك الغذائي؟
السرفيس نزل الشارع.. تشغيل خطوط جديدة داخل قويسنا بتعريفة موحدة 6 جنيهات
أخبار المحافظات

السرفيس نزل الشارع.. تشغيل خطوط جديدة داخل قويسنا بتعريفة موحدة 6 جنيهات
تسهيلات الضرائب العقارية.. وزير المالية يعلن امتيازات تتضمن إسقاط الدين
اقتصاد

تسهيلات الضرائب العقارية.. وزير المالية يعلن امتيازات تتضمن إسقاط الدين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيها لأول مرة في تاريخه
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس