أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالين هاتفيين مع كل من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، لبحث تطورات التصعيد في المنطقة وجهود خفض التوتر.

وتناولت الاتصالات المستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري، حيث استعرض عبد العاطي نتائج اجتماعات إسلام آباد في الإطار الرباعي الذي يضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان، والرامي إلى احتواء الأزمة ومنع اتساع نطاق الصراع.

كما عرض وزير الخارجية تفاصيل جهود الوساطة التي تقودها مصر بالتنسيق مع تركيا وباكستان، بهدف فتح مسار تفاوضي مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة لاحتواء التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية.

وشملت المناقشات التداعيات الاقتصادية للحرب على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة، حيث أشار المسؤولان الأوروبيان إلى برامج التعاون الاقتصادي والمالي القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تنفيذها.

من جانبه، أكد عبد العاطي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التكيف مع تداعيات التصعيد الإقليمي، مستندًا إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في امتصاص الصدمات.

وأضاف أن مصر مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار، في ظل ما تتمتع به من استقرار نسبي رغم التحديات الإقليمية.

واتفق الجانبان على تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد، إلى جانب تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.