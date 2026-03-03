وكالات

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات لجيشهما "بالتقدم والاستيلاء على مواقع استراتيجية مرتفعة إضافية" في لبنان، بعد أن شنت القوات موجة من الهجمات على البلاد هذا الأسبوع.

قال وزير الدفاع إنه ونتنياهو دعوا جيش الدفاع الإسرائيلي إلى "منع الحرائق وحماية المجتمعات الحدودية الإسرائيلية" في خطاب مصور يوم الثلاثاء.

وأضاف كاتس: "عمل الجيش الإسرائيلي طوال الليل وواصل السيطرة على المنطقة"، مضيفاً: "يواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضد أهداف حزب الله في لبنان".

وبحسب مصدر عسكري لبناني، قام الجيش اللبناني "بإعادة نشر" مئات الجنود من المناطق القريبة من الحدود في الشمال، وذلك عقب التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقال المصدر في حديثه مع شبكة CNN، إن القوات الإسرائيلية تحركت حتى الآن "مئات الأمتار داخل الأراضي اللبنانية" وليس كيلومترات، مضيفاً أنه لم يكن هناك أي مواجهة حتى الآن بين القوات اللبنانية والإسرائيلية.

واستشهد العشرات من الأشخاص بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة قصف على إيران، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف إقليمية بما في ذلك تجدد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على لبنان - بعد أن أعلنت جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران مسؤوليتها عن إطلاق قذائف من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأعلنت الحكومة اللبنانية عن استشهاد 52 شخصاً على الأقل وإصابة 154 آخرين بجروح في غارات جوية إسرائيلية على مختلف أنحاء لبنان يوم الاثنين. وفي إسرائيل، أفادت منظمة نجمة داود الحمراء بمقتل 10 أشخاص على الأقل.