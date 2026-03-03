الدفاع الإماراتي: 3 وفيات و68 إصابة حتى الآن جراء الهجمات الإيرانية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية عبد الناصر الحميدي، إن الإمارات "لم ولن تقبل المساس بسيادتها، وأمنها، وسلامة أراضيها".

وأضاف في مؤتمر صحفي بشأن التطورات في المنطقة، إن الإمارات "تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصد أي اعتداء".

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية، إنه تم تسجيل 3 وفيات و68 إصابة في الهجمات الإيرانية على الدولة حتى الآن.

وأضاف الحميدي، أن حالات الوفاة والإصابة كانت نتيجة سقوط شظايا وليس الاستهداف المباشر.

وشدد على أن "الإمارات في أعلى درجات الجاهزية، وتمتلك من القدرات والمنظومات الدفاعية، بما يشمل الصناعات الوطنية، ما يمكنها من الدفاع عن أراضي الدولة وحماية شعبها بغض النظر عن المدى الزمني وطول فترة التصعيد في المنطقة".

وأوضح خلال حديثه أن الإمارات "تملك منظومات دفاع جوي متكاملة ومتعددة الطبقات قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية عبر أنظمة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى تؤمن تغطية شاملة للمجال الجوي".

وأضاف: "لدينا مخزون استراتيجي كاف من الذخائر يضمن استدامة اعتراض التهديدات الجوية لفترات طويلة، ويحافظ على الجاهزية القتالية لضمان أمن الدولة وسيادتها".