يرى حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق أن ما يشهده الخليج حاليا قد تحول فعليا إلى "حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مشيرا إلى أن انخراط جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية في النزاع ضاعف من تعقيدات المشهد خلال الساعات الماضية في سياق حرب إيران الدائرة.

تعقيدات ميدانية في حرب إيران

وأوضح بن جاسم في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن غياب الحلول العاجلة ينذر بتصعيد يمتد لفترات أطول من التوقعات، لافتا إلى وجود جهات تسعى لديمومة هذه المواجهة لعلمها أن آثارها المباشرة لن تطالها.

وبشكل خاص، حدد بن جاسم إسرائيل التي تواصل تشغيل موانئها على البحرين المتوسط والأحمر رغم الظروف الراهنة، بينما يواجه الإقليم حصارا خانقا في مضيق هرمز يهدد استقرار الاقتصاد العالمي جراء تداعيات حرب إيران.

للأسف، ما يحدث في الخليج أصبح حربًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وقد ازداد المشهد تعقيدًا خلال اليومين الماضيين مع دخول أنصار الله، وهو أحد أسباب هذا التعقيد، لكنه بالتأكيد ليس السبب الوحيد.



وإذا لم نشهد حلًا خلال الأيام القليلة القادمة، فقد يتجه الوضع نحو تصعيد أطول مما كان… — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 28, 2026

وتساءل بن جاسم عن المستفيد الحقيقي من هذا الانهيار، مستبعدا أن تكون الولايات المتحدة هي الرابحة من استمرار حرب إيران، مؤكدا أن الغموض يكتنف هوية صاحب القرار الفعلي في هذا الملف، وما إذا كانت السيطرة بيد واشنطن أم إسرائيل، وهو ما قد تزيح الأيام المقبلة الستار عنه بشكل أوضح.

تداعيات حرب إيران اقتصاديا

وشدد رئيس الوزراء القطري السابق على ضرورة خروج الجهود الإقليمية، ومن بينها مساعي دولة قطر، بنتائج ملموسة لتهدئة الأوضاع، وهو ما يتطلب دورا أمريكيا أكثر حزما في ضبط مسار القرارات الدولية.

وأشار إلى خطورة ترك زمام الأمور بيد إسرائيل في ظل استمرار حالة الاستقطاب بين إيران وأمريكا، مما قد يخرج الأزمة عن السيطرة.

وحذّر بن جاسم، من أن المنطقة باتت على أعتاب حرب استنزاف طويلة، وهو السيناريو الذي سبق وحذر منه وبات اليوم أقرب للواقع، موضحا أن استمرار حرب إيران لن يحقق الربح سوى لعدد محدود من الدول، بينما ستتكبد الغالبية العظمى خسائر اقتصادية فادحة تؤثر على معيشة المجتمعات واستقرارها.