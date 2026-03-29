رئيس الوزراء القطري السابق يكشف سبب رغبة إسرائيل في استمرار حرب إيران

كتب : محمود الطوخي

08:18 م 29/03/2026

رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني

يرى حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق أن ما يشهده الخليج حاليا قد تحول فعليا إلى "حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مشيرا إلى أن انخراط جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية في النزاع ضاعف من تعقيدات المشهد خلال الساعات الماضية في سياق حرب إيران الدائرة.

تعقيدات ميدانية في حرب إيران

وأوضح بن جاسم في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن غياب الحلول العاجلة ينذر بتصعيد يمتد لفترات أطول من التوقعات، لافتا إلى وجود جهات تسعى لديمومة هذه المواجهة لعلمها أن آثارها المباشرة لن تطالها.

وبشكل خاص، حدد بن جاسم إسرائيل التي تواصل تشغيل موانئها على البحرين المتوسط والأحمر رغم الظروف الراهنة، بينما يواجه الإقليم حصارا خانقا في مضيق هرمز يهدد استقرار الاقتصاد العالمي جراء تداعيات حرب إيران.

وتساءل بن جاسم عن المستفيد الحقيقي من هذا الانهيار، مستبعدا أن تكون الولايات المتحدة هي الرابحة من استمرار حرب إيران، مؤكدا أن الغموض يكتنف هوية صاحب القرار الفعلي في هذا الملف، وما إذا كانت السيطرة بيد واشنطن أم إسرائيل، وهو ما قد تزيح الأيام المقبلة الستار عنه بشكل أوضح.

تداعيات حرب إيران اقتصاديا

وشدد رئيس الوزراء القطري السابق على ضرورة خروج الجهود الإقليمية، ومن بينها مساعي دولة قطر، بنتائج ملموسة لتهدئة الأوضاع، وهو ما يتطلب دورا أمريكيا أكثر حزما في ضبط مسار القرارات الدولية.

وأشار إلى خطورة ترك زمام الأمور بيد إسرائيل في ظل استمرار حالة الاستقطاب بين إيران وأمريكا، مما قد يخرج الأزمة عن السيطرة.

وحذّر بن جاسم، من أن المنطقة باتت على أعتاب حرب استنزاف طويلة، وهو السيناريو الذي سبق وحذر منه وبات اليوم أقرب للواقع، موضحا أن استمرار حرب إيران لن يحقق الربح سوى لعدد محدود من الدول، بينما ستتكبد الغالبية العظمى خسائر اقتصادية فادحة تؤثر على معيشة المجتمعات واستقرارها.

