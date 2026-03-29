شهدت المنطقة اليوم تصعيدًا حادًا بين إيران وإسرائيل، مع إطلاق صواريخ من قبل الحرس الثوري الإيراني على أهداف إسرائيلية، تزامنًا مع رد الجيش الإسرائيلي بقصف طهران وأهداف استراتيجية داخل الأراضي الإيرانية، وسط تحذيرات للمدنيين من الاقتراب من المناطق المستهدفة، وتأتي هذه المواجهات ضمن الحرب المستمرة منذ 28 فبراير، والتي أسفرت حتى الآن عن سقوط آلاف القتلى وتدمير البنية التحتية في عدة مناطق.

طهران تُطلق عملياتها وصافرات الإنذار تشل العمق الإسرائيلي

أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء الموجة الـ 86 من عملية "الوعد الصادق 4" منذ فجر اليوم، مستهدفاً مواقع أمريكية وإسرائيلية حيوية في المنطقة، ومن جانبها، أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل إنذارات مبكرة وصافرات إنذار دوت في مساحات شاسعة شملت "تل أبيب الكبرى"، القدس، أسدود، حيفا، وعكا، وصولاً إلى نهاريا وقيسارية، إثر رصد صواريخ باليستية أُطلقت من الداخل الإيراني.

وذكرت "القناة 14" الإسرائيلية أن القصف الأخير كان شاملاً، حيث غطى كافة المناطق الشمالية من حيفا وحتى الحدود اللبنانية، فيما هزت انفجارات عنيفة مدينة حيفا وشمال إسرائيل، وسط تحذيرات شديدة اللهجة للسكان بضرورة الالتزام بالملاجئ والابتعاد عن المباني المكشوفة.

ومن جانبها أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن هناك أضرارًا مادية في خليج حيفا بعد تناثر شظايا الصواريخ الإيرانية.

الرد الإسرائيلي.. ضربات مركزة على طهران وهياكل السلطة

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن تنفيذ سلسلة هجمات جوية واسعة النطاق استهدفت العاصمة طهران وأهدافاً استراتيجية أخرى، ركزت بشكل مباشر على البنية التحتية الإيرانية وهياكل السلطة الحاكمة، وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، بأن قصفاً صاروخياً طال منطقة سكنية جنوب طهران، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم ستة مهاجرين أفغان.

من جهتها، وصفت منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) الهجمات التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الأخيرة بأنها "الأعنف" منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، وأوضحت المنظمة أن نحو 74% من تلك الضربات تركزت في منطقة طهران الكبرى، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى الإجمالية ارتفعت إلى 3400 قتيل، من بينهم 1500 مدني على الأقل، مما يعكس الكلفة البشرية الباهظة لهذا الصراع المباشر.