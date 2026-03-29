

وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن استهداف الجامعات والمراكز البحثية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل سيجعل الجامعات الإسرائيلية والأمريكية هدفًا مشروعا للرد.

وأصدرت الحرس الثوري الإيراني بيانا رسميا أعلن فيه أن الجامعات الإسرائيلية والأمريكية في منطقة غرب آسيا تعد أهدافا مشروعة، وذلك ردا على الغارات الأمريكية والإسرائيلية على الجامعات الإيرانية، بما فيها جامعة علم وصنعت طهران.

وحذر البيان جميع العاملين والأساتذة والطلاب في الجامعات الأمريكية في المنطقة، بالإضافة إلى السكان القاطنين حولها، من الاقتراب لمسافة تقل عن كيلومتر واحد من هذه الجامعات حفاظا على حياتهم.

وحدد البيان مهلة للولايات المتحدة حتى ظهر يوم الاثنين 30 مارس "بتوقيت طهران" لإصدار بيان رسمي يدين الغارات على الجامعات الإيرانية، محذرا من أن عدم الالتزام سيجعل الجامعات الأمريكية والإسرائيلية عرضة للانتقام.

وأكد البيان أن الهجمات على الجامعات الإيرانية ليست سوى جزء من "العدوان المستمر" على مقومات إيران العلمية والثقافية، وأن الهدف المعلن المتمثل في البرنامج النووي كان ذريعة لتبرير هذه العمليات العسكرية.

وشهدت إيران موجة من الضربات الجوية الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت جامعات ومراكز بحثية، بما في ذلك جامعة أصفهان للتكنولوجيا وجامعة العلوم والتكنولوجيا في طهران، في خطوة وصفتها طهران بأنها جزء من حملة ممنهجة لتقويض بنيتها العلمية والثقافية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن ما يطرح حول البرنامج النووي الإيراني والتهديد الوشيك لم يكن سوى ذرائع لتغطية النوايا الحقيقية للعدوان، والتي تهدف إلى ضرب القدرات العلمية والتراث الحضاري للبلاد، وفقا لروسيا اليوم.