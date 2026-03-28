كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، بأن عشرات الجامعات تعرضت لهجمات، من بينها جامعة أصفهان الصناعية وجامعة العلم والصناعة في العاصمة طهران.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن استهداف الجامعات يُعد تصعيدًا خطيرًا يمس مؤسسات تعليمية مدنية، مشددة على ضرورة وقف مثل هذه الهجمات التي تهدد البنية الأكاديمية في البلاد.

وفي سياق متصل، أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان العراق، معتبرًا أن مثل هذه العمليات تمثل انتهاكًا واضحًا للأعراف الدولية.

ودعا عراقجي المجتمع الدولي إلى التحرك لمحاسبة كل من إسرائيل والولايات المتحدة، على خلفية هذه الهجمات، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفه بالتصعيد وضمان عدم تكراره.