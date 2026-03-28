قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، يوم السبت، إن الولايات المتحدة حققت معظم أهدافها العسكرية في إيران، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية ستكمل مهمتها وستغادر قريباً، مع توقع انخفاض أسعار الوقود لاحقاً.

وفي مقابلة مع مقدم البودكاست بيني جونسون، أوضح فانس أن واشنطن لا تسعى للبقاء في إيران، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب سيواصل العملية لفترة قصيرة إضافية لضمان أن الولايات المتحدة لن تضطر للعودة إلى المنطقة لفترة طويلة بعد الانسحاب.

وأضاف نائب الرئيس أن إيران كانت تشكل تهديداً للمصالح الأمريكية بطرق متعددة، وأنها تسعى باستمرار للحصول على سلاح نووي، مشدداً على أن الهدف هو تحييد قدراتها لفترة طويلة جداً.