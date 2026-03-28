أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) وصول بحارة ومشاة البحرية الأمريكيين على متن السفينة "يو إس إس تريبولي" (LHA-7) إلى منطقة مسؤوليتها.

وأفاد بيان صادر عن القيادة، نُشر عبر منصة "إكس"، بأن البحارة ومشاة البحرية على متن السفينة وصلوا إلى نطاق عمليات القيادة المركزية في 27 مارس.

وأوضح البيان أن سفينة الهجوم البرمائي تؤدي دور سفينة القيادة لمجموعة "تريبولي" البرمائية الجاهزة/ وحدة المشاة البحرية الحادية والثلاثين، والتي تضم نحو 3500 بحار ومشاة بحرية، إضافة إلى طائرات نقل ومقاتلات هجومية، إلى جانب أصول مخصصة للعمليات البرمائية والتكتيكية.