إعلان

على متنها 3500 جندي.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول السفينة تريبولي إلى المنطقة

كتب : محمد جعفر

05:53 م 28/03/2026

وصول السفينة تريبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) وصول بحارة ومشاة البحرية الأمريكيين على متن السفينة "يو إس إس تريبولي" (LHA-7) إلى منطقة مسؤوليتها.

وأفاد بيان صادر عن القيادة، نُشر عبر منصة "إكس"، بأن البحارة ومشاة البحرية على متن السفينة وصلوا إلى نطاق عمليات القيادة المركزية في 27 مارس.

وأوضح البيان أن سفينة الهجوم البرمائي تؤدي دور سفينة القيادة لمجموعة "تريبولي" البرمائية الجاهزة/ وحدة المشاة البحرية الحادية والثلاثين، والتي تضم نحو 3500 بحار ومشاة بحرية، إضافة إلى طائرات نقل ومقاتلات هجومية، إلى جانب أصول مخصصة للعمليات البرمائية والتكتيكية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القيادة المركزية الأمريكية السفينة تريبولي الحرب على إيران إيران وأمريكا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

