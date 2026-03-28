الدفاع البحريني يعلن السيطرة على حريق بمنشأة استهدفتها إيران

كتب : مصراوي

03:15 ص 28/03/2026

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

أعلنت وزارة الدفاع البحرينية، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل إحدى المنشآت، عقب استهدافها بهجوم من إيران.

وأكدت الجهات المختصة أن الفرق تحركت بسرعة إلى موقع الحادث، ونجحت في احتواء النيران ومنع امتدادها إلى مناطق أخرى داخل المنشأة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الحريق جاء نتيجة الاعتداء، دون الكشف عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات حتى الآن.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مع تزايد وتيرة الهجمات التي تستهدف منشآت حيوية في عدد من دول المنطقة.

وزارة الدفاع البحرينية إيران حريق الدفاع المدني

