الرئيس الأمريكي يطلق على "هرمز" مضيق ترامب ويطالب إيران بفتحه

أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة على أن إيران يجب أن تفتح مضيق هرمز أمام حركة النفط لإبرام اتفاق سلام — وأطلق على هذا الممر المائي الحاسم اسم "مضيق ترامب".

قال ترامب خلال كلمته في المنتدى الاستثماري بميامي، إن تصريحه كان "خطأ"، لكنه أضاف بعدها: "لا توجد أخطاء معي".

التوصل لصفقة

جدد ترامب ادعاءاته بأن طهران مستعدة للتوصل إلى صفقة رغم نفيها ذلك، وأضاف أن المحادثات جارية للتفاوض على إنهاء الصراع الذي امتد لشهر.

وقال الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عامًا إن إيران "في حالة تراجع" وأعاد التأكيد على أن القيادة الإيرانية والبحرية والقوات الجوية وبرنامجها النووي قد تعرضت جميعها لأضرار كبيرة.

وأضاف: "نحن نتفاوض الآن، وسيكون من الرائع إذا استطعنا أن نفعل شيئًا، لكن عليهم أن يفتحوا هذا المضيق".

وتابع ترامب: "عليهم أن يفتحوا مضيق ترامب… أعني هرمز. عذرًا، أنا آسف جدًا، كان ذلك خطأ فادحًا للغاية". وأوضح ترامب أن الإعلام سيتناول هذا التصريح، لكنه أضاف: "لا توجد أخطاء معي، ليس كثيرًا".

إعادة تسمية خليج المكسيك

وتحدث أيضًا عن كيف أنه أصدر أمرًا بإعادة تسمية خليج المكسيك بـ"خليج أمريكا" بعد عودته إلى السلطة.

خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس، قال ترامب إن السيطرة على النفط الإيراني كانت "خيارًا" كما فعلت الولايات المتحدة بالفعل مع فنزويلا — رغم أن الحرب لا تزال مستمرة.

كان مضيق هرمز مفتوحًا أمام الشحن الدولي قبل الصراع، لكن الممر الضيق توقف تقريبًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو، عن قلقه من أن إيران قد تسعى إلى إنشاء نظام رسوم دائم للسفن في المضيق، الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي عادة.