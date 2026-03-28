رئيس وزراء باكستان يبحث مع الرئيس الإيراني جهود خفض التصعيد

كتب : وكالات

01:21 م 28/03/2026

رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف

أعلن شهباز شريف رئيس وزراء باكستان إجراء اتصال هاتفي مطول مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، استمر لأكثر من ساعة، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأوضح شريف، في منشور عبر منصة إكس، أنه استعرض خلال الاتصال الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بلاده، والتي تشمل التواصل مع الولايات المتحدة ودول الخليج، بهدف تسهيل الحوار وخفض التصعيد.

وأشار إلى أن باكستان عرضت استضافة محادثات بين واشنطن وطهران، في إطار المساعي الرامية إلى احتواء الأزمة المتصاعدة في المنطقة.

كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن إدانته للضربات الإسرائيلية على إيران، مؤكدًا تضامن بلاده مع الشعب الإيراني.

رئيس وزراء باكستان الرئيس الإيراني بزشكيان الحرب على إيران الحرب على الخليج

