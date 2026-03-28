أعلن شهباز شريف رئيس وزراء باكستان إجراء اتصال هاتفي مطول مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، استمر لأكثر من ساعة، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأوضح شريف، في منشور عبر منصة إكس، أنه استعرض خلال الاتصال الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بلاده، والتي تشمل التواصل مع الولايات المتحدة ودول الخليج، بهدف تسهيل الحوار وخفض التصعيد.

وأشار إلى أن باكستان عرضت استضافة محادثات بين واشنطن وطهران، في إطار المساعي الرامية إلى احتواء الأزمة المتصاعدة في المنطقة.

كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن إدانته للضربات الإسرائيلية على إيران، مؤكدًا تضامن بلاده مع الشعب الإيراني.