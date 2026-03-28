لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السخنة – القطامية، حيث جرى نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرك عاجل لسيارات الإسعاف

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف من أقرب نقاط تمركز إلى موقع البلاغ، بتوجيهات الدكتور مينا فوزي، لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتأمين موقع الحادث.

تفاصيل الحادث

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحادث وقع بالقرب من بوابة الرسوم بطريق السخنة – القطامية، نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، خاصة أثناء مروره بمنطقة بها مطبات هوائية، وهو ما تسبب في انقلاب السيارة.

حالة المصابين

وأكد مصدر طبي بمجمع السويس الطبي أن قسم الطوارئ استقبل 12 مصابًا، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم، قبل توزيعهم على الأقسام الداخلية لتلقي الرعاية اللازمة، مشيرًا إلى أن جميع الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات، ولا توجد حالات خطرة بينهم.

وفاة شخص وبدء التحقيقات

فيما أسفر الحادث عن وفاة شخص، جرى نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.