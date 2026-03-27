بوليتيكو: أمريكا تحذر حلفائها من احتمال تعطل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

كتب : مصراوي

09:48 م 27/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (أ ش أ)

حذّر مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفائهم من احتمال تعطل إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، في ظل توجه وزارة الدفاع الأمريكية لإعطاء الأولوية لاستخدامها في الحرب مع إيران.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر أوروبية القول إن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الحلفاء بإمكانية تأثر تسليم الذخائر، خاصة صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت"، وسط مخاوف من إعادة توجيه أسلحة تم شراؤها بالفعل لتعويض النقص في المخزونات الأمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم تلقي بعض الحلفاء تطمينات بأن الشحنات ضمن برنامج "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية" لم يتم تحويلها حتى الآن، فإن هذه الضمانات لا تشمل المستقبل.

وجاءت هذه المخاوف بعد تقارير عن دراسة البنتاغون إعادة توجيه بعض الشحنات لتعزيز المخزون الأمريكي، ما أثار قلقا في العواصم الأوروبية، رغم مؤشرات على أن أي تأخير لن يكون فوريا، بحسب الصحيفة.

من جانبه، أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) استمرار تدفق الدعم إلى أوكرانيا ضمن البرنامج، محذرا دبلوماسيين من أن أي تحويل للشحنات سيكون "غير مقبول" وقد تكون له تداعيات خطيرة.

حرب إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط حرب أوكرانيا وروسيا

فوائد صحية مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟
تحرك عاجل لاستثناء المطاعم السياحية بالقاهرة والجيزة من مواعيد الغلق
تفاصيل طقس السبت.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق
هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)
حريق هائل يلتهم مطعم أسماك في سيدي بشر بالإسكندرية (فيديو وصور)
