القدس- (أ ب)

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الهجمات الإسرائيلية على إيران "سوف تتصاعد وتتوسع".

وقال كاتس في بيان إنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حذرا النظام الإيراني لوقف إطلاق الصواريخ على السكان المدنيين في إسرائيل".

وأضاف: "رغم التحذيرات، استمر إطلاق الصواريخ، وبالتالي سوف تتصاعد هجمات (الجيش الإسرائيلي) على إيران وتتوسع لتشمل أهدافا إضافية ومناطق تساعد النظام على صناعة وتشغيل الأسلحة ضد المواطنين الإسرائيليين".

واستطرد كاتس: "سوف يدفعون أثمانا باهظة ومتزايدة عن جريمة الحرب هذه".