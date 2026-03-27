كاتس: الهجمات الإسرائيلية على إيران "سوف تتصاعد وتتوسع"

كتب : مصراوي

01:37 م 27/03/2026

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

القدس- (أ ب)

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الهجمات الإسرائيلية على إيران "سوف تتصاعد وتتوسع".

وقال كاتس في بيان إنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حذرا النظام الإيراني لوقف إطلاق الصواريخ على السكان المدنيين في إسرائيل".

وأضاف: "رغم التحذيرات، استمر إطلاق الصواريخ، وبالتالي سوف تتصاعد هجمات (الجيش الإسرائيلي) على إيران وتتوسع لتشمل أهدافا إضافية ومناطق تساعد النظام على صناعة وتشغيل الأسلحة ضد المواطنين الإسرائيليين".

واستطرد كاتس: "سوف يدفعون أثمانا باهظة ومتزايدة عن جريمة الحرب هذه".

فيديو قد يعجبك



تكريم ريهام عبد الغفور في الأقصر السينمائي
زووم

تكريم ريهام عبد الغفور في الأقصر السينمائي
"الغزالة".. كارولين عزمي تنشر جلسة تصويرجديدة والجمهور يعلق
زووم

"الغزالة".. كارولين عزمي تنشر جلسة تصويرجديدة والجمهور يعلق
إعلامي سعودي يكشف حقيقة مفاوضات القادسية مع إمام عاشور وصلاح
رياضة عربية وعالمية

إعلامي سعودي يكشف حقيقة مفاوضات القادسية مع إمام عاشور وصلاح
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 27-3: تغيرات مهنية لهؤلاء وانفراجة مالية لهذا
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 27-3: تغيرات مهنية لهؤلاء وانفراجة مالية لهذا
على الهواء مباشرة.. ترامب يتهرب من سؤال عن الحرب ويغازل مذيعة فوكس نيوز
شئون عربية و دولية

على الهواء مباشرة.. ترامب يتهرب من سؤال عن الحرب ويغازل مذيعة فوكس نيوز

نتنياهو مابينامش.. سمير غطاس يكشف السيناريوهات المتوقعة لنهاية حرب إيران.. ماذا ينتظر المنطقة؟
لتوجيه "الضربة الحاسمة" لطهران.. هل يستخدم ترامب ورقة الجزر الـ6 لإنهاء الحرب؟