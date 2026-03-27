شهدت ثلاث مدن إيرانية، هي طهران وقم وأرومية، موجة واسعة من غارات جوية، في ظل تضارب حاد في الروايات بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي حول طبيعة الأهداف، وسط تأكيدات بسقوط قتلى وجرحى.

غارات ومناطق سكنية

أعلن الهلال الأحمر الإيراني أن منطقة سكنية في العاصمة طهران تعرضت لما وصفه بأنه "عدوان أمريكي صهيوني". وتزامن ذلك مع تأكيد وكالة فارس للأنباء سقوط قتلى وجرحى نتيجة استهداف منطقة سكنية في مدينة قم وسط البلاد.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بتسجيل غارة جوية على منطقة سكنية أخرى في مدينة أرومية، إلى جانب الاستهداف الذي طال مدينة قم.

غارات الرواية الإسرائيلية

على الجانب الآخر، تختلف الرواية الإسرائيلية تمامًا؛ إذ صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن قواته استكملت ما أسماها موجة واسعة من الغارات، مؤكدًا أن الضربات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام في العاصمة طهران.