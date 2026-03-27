قبل انطلاقها.. ضوابط امتحانات مارس 2026 لصفوف النقل

كتب : أحمد الجندي

05:00 ص 27/03/2026

وزارة التربية والتعليم

تستعد مدارس الجمهورية لانطلاق امتحانات شهر مارس 2026، حيث تبدأ الاختبارات يوم السبت المقبل في المدارس التي لا تطبق إجازة السبت، بينما تنطلق يوم الأحد في المدارس التي تعتمد السبت كعطلة أسبوعية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن إعداد امتحانات شهر مارس يتم على مستوى الإدارات التعليمية، من خلال موجه أول المادة، بما يضمن توحيد مستوى الامتحانات داخل كل إدارة وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وأكدت الوزارة، أنه يتم إعداد ثلاثة نماذج مختلفة لكل امتحان، بهدف الحد من فرص الغش وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب داخل اللجان.

أشارت الوزارة إلى أن الإدارات التعليمية تتولى عملية طباعة أوراق الامتحانات، دون تحميل المدارس أي أعباء مالية إضافية، في إطار تخفيف الضغوط الإدارية عنها.

بحسب الضوابط، تُعقد الامتحانات خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، بحيث تستغرق نصف فترة أو فترة كاملة، وفقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية ومواصفات الورقة الامتحانية.

شددت الوزارة، على أن جميع أسئلة الامتحانات يجب أن تكون من داخل محتوى الكتاب المدرسي وكتيب التقييمات فقط، مع التأكيد على عدم الخروج عن هذه المصادر، وتقع المسؤولية على واضعي الامتحانات، مع متابعة دقيقة من الموجهين العموم.

