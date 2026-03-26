أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، عن "قلقه العميق" إزاء أنباء عن ضربات عسكرية استهدفت محيط محطة "بوشهر" الكهرونووية في إيران، وسط مخاطر تسرب إشعاعي واسع.

خطر التسرب النووي

حذّر جروسي، اليوم الخميس، من أن أي ضرر يُلحق بالمنشأة التشغيلية قد يؤدي إلى "حادث إشعاعي كبير"، نظرا لاحتواء المحطة على كميات ضخمة من المواد النووية، مؤكدا أن الكارثة المحتملة قد تمتد آثارها لتشمل مساحات شاسعة داخل إيران وخارج حدودها.

قصف الثلاثاء

أوضح مدير الوكالة، أن الضربات الأخيرة وقعت مساء الثلاثاء الماضي، داعيا إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" لتجنب وقوع كارثة نووية، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وشدد جروسي، على ضرورة الالتزام بـ "الركائز السبع" التي حددتها الوكالة الدولية لضمان السلامة والأمن النوويين أثناء النزاعات المسلحة، وذلك لمنع تحول المنشآت الحيوية إلى أهداف عسكرية.

اتهام إيراني

من جانبه، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن مقذوفا أصاب حرم محطة بوشهر ليل الثلاثاء، واصفة الحادث بأنه "هجوم متجدد" من قِبل من أسمتهم "العدو الأمريكي الإسرائيلي".

وفي المقابل، تواصلت شبكة "سي إن إن" مع وزارة الدفاع الأمريكية وجيش الاحتلال الإسرائيلي للحصول على تعليق حول هذه الاتهامات، دون رد فوري حتى الآن.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.