دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفرقة 162 المدرعة للمشاركة في العمليات البرية، في خطوة تمثل أحدث مراحل توسع الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان الرامي للسيطرة على مناطق تصل إلى نهر الليطاني.

وأكد مسؤولون عسكريون كبار لوكالة "أسوشيتد برس"، أن هذه التعزيزات تهدف إلى إحكام القبضة الميدانية، علما بأن تل أبيب لا تفصح عن الأعداد الدقيقة لقواتها، رغم وصفها سابقا لثلاث فرق في قطاع غزة بأنها تضم عشرات الآلاف من الجنود.

تطورات الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان نحو الليطاني

تأتي هذه الخطوة عقب تصريحات أدلى بها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أعلن فيها عزم بلاده توسيع نطاق السيطرة الميدانية وتدشين منطقة أمنية تمتد حتى مجرى نهر الليطاني.

وشبه كاتس التكتيكات المتبعة في الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان بما جرى في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بإخلاء مساحات جغرافية واسعة من سكانها وتدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة إلى هدم المنازل والجسور الحيوية في القرى الجنوبية، مع إنشاء نقاط عسكرية ومواقع تمركز جديدة.

وأشارت الإحصائيات الرسمية اللبنانية إلى أن الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان أسفر حتى الآن عن نزوح ما يزيد عن مليون مواطن، بالإضافة إلى مقتل أكثر من ألف شخص جراء القصف المستمر.

مخاوف النزوح القسري في الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان

وتتصاعد المخاوف في الأوساط اللبنانية من تحول الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان إلى احتلال طويل الأمد يعيد استنساخ سيناريو غزة المدمر، مما يترك النازحين في حالة من الارتباك بشأن إمكانية العودة.

ويروي أحد سكان قرية ألما الشعب المسيحية الحدودية للوكالة، تفاصيل فراره مع جيرانه بمساعدة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث التقى بوالدته الباكية في كنيسة قرب بيروت خلال جنازة أحد الضحايا الذين سقطوا في غارة جوية.

وشدد على خلو قريته من أي مظاهر عسكرية أو مقاتلين تابعين لحزب الله، ومع ذلك أجبر السكان على الإخلاء القسري، معبرا عن مرارة الموقف بقوله: "لم نعد نعرف مصيرنا. لا نعرف ما إذا كنا سنرى منازلنا وقريتنا مرة أخرى".

وتعكس هذه الشهادة القلق السائد بين اللبنانيين من فقدان أراضيهم بشكل دائم في ظل استمرار الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان، وسط صمت دولي وتغيرات قد تطرأ على السياسة الأمريكية.

