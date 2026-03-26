قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن إسرائيل فجرت أكثرية الجسور الواقعة على نهر الليطاني لفصل المنطقة عن بقية الأراضي اللبنانية.

وأضاف سلام، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن التهجير الجماعي جنوبي الليطاني وقضم الأراضي إشارة بأنه لا عودة للمدنيين.

وأشار إلى أنه طلب من وزير الخارجية تقديم شكوى أمام مجلس الأمن بشأن إجراءات إسرائيل في الجنوب.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية: "يؤسفني اكتشاف خلية إرهابية في الكويت تضم شخصين ينتميان لحزب الله".