نواف سلام: إسرائيل فجرت جسور الليطاني لفصل المنطقة عن لبنان

كتب : وكالات

09:12 م 26/03/2026

نواف سلام

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن إسرائيل فجرت أكثرية الجسور الواقعة على نهر الليطاني لفصل المنطقة عن بقية الأراضي اللبنانية.

وأضاف سلام، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن التهجير الجماعي جنوبي الليطاني وقضم الأراضي إشارة بأنه لا عودة للمدنيين.

وأشار إلى أنه طلب من وزير الخارجية تقديم شكوى أمام مجلس الأمن بشأن إجراءات إسرائيل في الجنوب.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية: "يؤسفني اكتشاف خلية إرهابية في الكويت تضم شخصين ينتميان لحزب الله".

طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟
وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان
بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز
قرار جمهوري بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية
"بيدفعوا فلوس للجنائيين في الحبس".. الداخلية ترد على شكاوى من أهالي نزلاء
