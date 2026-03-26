القدرات النووية الإيرانية.. أمريكا تحذّر طهران من الوقوع في أخطاء حسابية جديدة

كتب : محمود الطوخي

05:50 م 26/03/2026

جيه دي فانس

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الخميس، أن الولايات المتحدة نجحت في تقويض القدرات العسكرية لإيران بشكل كبير، مشيرا إلى عزم الإدارة على استخدام كافة الوسائل المتاحة لمنع طهران من حيازة أسلحة ذرية، نظرا لما يشكله ذلك من خطر على الأمن العالمي.

تحركات عسكرية لتقويض القدرات النووية الإيرانية

وأوضح فانس خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارا حاسما بإنهاء التهديدات الإيرانية المستمرة ضد الأمريكيين منذ نحو 47 عاما.

وفي سياق متصل، لفت وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أنه يجري تدمير القوة البحرية التابعة لطهران حاليا، مشددا على أن واشنطن تواجه خطرا حقيقيا يتطلب استجابة صارمة.

من جانبه، أفاد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بوقوع ضربات استهدفت منشآت في أصفهان، مؤكدا أن العمليات تهدف للقضاء التام على القدرات النووية الإيرانية ومنع أي سبيل لتسلحها النووي.

وشدد ويتكوف، على ضرورة تصفية مخزون اليورانيوم المخصب، لافتا إلى أن طهران سعت لاستئناف أنشطتها الذرية، وهو ما قوبل بإصرار أمريكي على تنفيذ قائمة المطالب الـ15 التي تم تمريرها عبر الوسيط الباكستاني.

مسار التفاوض بشأن القدرات النووية الإيرانية

وكشف ويتكوف، أن الجانب الإيراني سارع إلى طلب التهدئة عقب التحذيرات الصارمة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف البنية التحتية للطاقة السبت الماضي.

وأشار إلى أن واشنطن تدير حاليا مفاوضات دبلوماسية حساسة رغم فشل الاجتماعات السابقة في بلوغ الأهداف المنشودة، مؤكدا أن إبرام صفقة شاملة يصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد ويتكوف، على أن الأولوية تظل لتحقيق السلام، محذرا النظام الإيراني من الوقوع في أخطاء حسابية جديدة، منوها بأن واشنطن تترقب نتائج الحوار الجاري لضمان إنهاء التهديد الذي تمثله القدرات النووية الإيرانية بشكل نهائي.

