قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه خلال الأسابيع الماضية ضرب الجيش الأمريكي قدرات إيران بصورة لا مثيل لها.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الخميس، أنه لا يفضل استخدام القوة العسكرية ولكن القوات الأمريكية سحقت صواريخهم ومسيراتهم وصناعتهم الدفاعية، قائلا: "قضينا على منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية ودمرنا العديد من المصانع الحربية ونحن مستمرون في ذلك".

ترامب: لا يمكن أن نسمح للمجانين بالحصول على سلاح نووي

وأكد ترامب، أن الجيش الأمريكي ألحق ضررا كبيرا بالمواقع الإيرانية التي تنتج المسيرات، متابعًا: "لا يمكن أن نسمح للمجانين بالحصول على سلاح نووي".

وأضاف ترامب، "أن الإيرانيون يتوسلون إلينا للتوصل إلى اتفاق، لكنهم مفاوضون رائعون ولا أعلم إذا كنا سنصل إلى اتفاق".

ترامب: صواريخ إيران كانت مصوبة على الشرق الأوسط

وذكر ترامب، أن القوات الإيرانية هاجموا دول الخليج، مؤكدًا أن صواريخهم كانت مصوبة على الشرق الأوسط قبل أن تبدأ القوات الأمريكية والإسرائيلية هجومها.

وأشار ترامب، إلى أن إيران أرادت السيطرة على الشرق الأوسط، متابعًا "أي عاقل لن يصدق رواية طهران، ولو لم نهاجم طهران بقاذفات بي 2 لكانت قد حصلت على سلاح نووي خلال أسبوعين إلى شهر".

ترامب: الناتو خيب ظننا كثيرا لأنه لم يقم بأي دور

وعلق ترامب على موقع دول الاتحاد الأوروبي والناتو من الحرب على إيران، قائلا: "خيب ظننا كثيرا لأنهم لم يقوموا بأي دور.. قلت قبل ربع قرن إن الناتو ليس سوى نمر من ورق".

ولفت ترامب، إلى أنه كان يجب على النظام الإيراني التوصل إلى اتفاق معه حين تولى الحكم، مؤكدًا أن العملية العسكرية في إيران متقدمة كثيرا في الجدول الزمني الخاص.