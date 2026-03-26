كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن وجود "شكوك كاملة" لدى طهران بشأن رغبة واشنطن الحقيقية في التفاوض، معتبرة التحركات الأمريكية مجرد "مناورة سياسية مكشوفة" لكسب الوقت عسكريا.

رد رسمي وشكوك عميقة

أفاد مصدر مطلع، بأن إيران سلمت رسميا، ليلة أمس الأربعاء، ردها على "مقترح الـ 15 نقطة" الذي قدمته الولايات المتحدة، مؤكدا أن القيادة الإيرانية "تنتظر الرد الأمريكي الآن" وسط أجواء من عدم الثقة.

خمسة شروط للسلام

وفي السياق ذاته، نقلت قناة "برس تي في" عن مسؤول إيراني خمسة شروط أساسية لإنهاء الحرب، أبرزها الوقف الكامل لما وصفه بـ "العدوان والاغتيالات"، وضمان السيادة الإيرانية الكاملة على "مضيق هرمز" كطريق حيوي للطاقة، حيث تأتي هذه المطالب في وقت لا تزال فيه التفاصيل الدقيقة للمقترح الأمريكي غير واضحة للعلن.

خديعة النفط والغزو

وصف المصدر، المحاولات الأمريكية للتفاوض بأنها "مشروع خداع ثالث"، مدّعيا أن واشنطن تستخدم غطاء المفاوضات كأداة "لإبقاء أسعار النفط العالمية منخفضة"، وكسب الوقت للتحضير لعمليات عسكرية جديدة في جنوب إيران، قد تشمل "تغلغلا بريا" محتملا.

ترامب يرمي الكرة

من جانبه، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى التشكيك في فرص التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشددا على أن الكرة الآن في ملعب طهران، وقائلا: إن الأمر يعود لإيران "لإبرام اتفاق" أو تحمل التبعات، في ظل حكومة إيرانية تضررت بشدة من موجات الاغتيالات الأخيرة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.