قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، إن ما يحدث في إيران يمثل نجاحًا أمريكيًا وليس فوضى.

وأكد وزير الحرب الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الخميس أن التطورات الجارية تعكس نجاحًا أمريكيا صرفا.

وأضاف الوزير الأمريكي، أن إيران لم يعد لديها بحرية ولا قائد، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قضت على الأسلحة الإيرانية الموجودة في الأنفاق، وتواصل استهداف قواعد الصناعة الحربية.

وأوضح وزير الحرب الأمريكي، أن إيران لم تعد تمتلك دفاعات في مضيق هرمز، وأنها تكبدت خسائر فادحة، بينما الأهداف الأمريكية بصدد الإنجاز.

وأشار الوزير الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة ترحب بأي صفقة، مؤكدًا وجود فرصة لتحقيق ذلك، مع الاستمرار في التفاوض باستخدام القنابل.

ولفت الوزير الأمريكي، إلى أن طائرات "إيه 10 والأباتشي" تحلق وتنفذ مهام داخل إيران وفي سماء مضيق هرمز، مؤكدا تدمير الدفاعات الجوية ومراكز القيادة والسيطرة، وأن القادة الإيرانيين موجودون حاليًا في ملاجئ تحت الأرض.

وأكد وزير الحرب الأمريكي، أن استمرار تدمير الأنفاق التي تصنع فيها الصواريخ، إلى جانب منصات الإطلاق، مشددًا مجددًا على أن إيران لم يعد لديها بحرية ولا قائد.

وأوضح الوزير الأمريكي، أن الولايات المتحدة دمرت أكثر من 10 آلاف هدف وأغرقت أكثر من 150 سفينة، ما أدى إلى فقدان إيران قدراتها البحرية وقيادتها.

واعتبر أن هذه الحرب تمثل نجاحًا أمريكيا خالصا رغم ما وصفه بـ"الإعلام المضلل"، داعيا إلى مواصلة العمل.

وأشار وزير الحرب، إلى أن إيران أطلقت صاروخين لمسافة 4 آلاف كيلومتر، رغم إعلانها أن مدى صواريخها لا يتجاوز ألفي ميل.

وأكد الوزير الأمريكي، أن القوات الأمريكية دمرت القواعد الجوية والدفاعات في مضيق هرمز، مع استمرار استهداف الملاجئ والأنفاق وتكبيد إيران خسائر فادحة.