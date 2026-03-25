تكشف الحرب المتسعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران عن تصدعات متزايدة داخل مؤسسة الأمن القومي في واشنطن نفسها، في وقت يحذر فيه محللون عسكريون من أن الحملة تفشل في تحقيق أهدافها الأساسية.

وفي هذا الشأن، قدّم مفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة، سكوت ريتر، أحد أشد الانتقادات شمولًا للصراع حتى الآن، معتبرًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل "تخسران بشكل حاسم" حربًا أُطلقت بناءً على مبررات خاطئة، رغم التحذيرات الاستخباراتية من عواقبها.

ويأتي هذا التقييم في وقت استقال فيه مسؤول أمريكي رفيع في مكافحة الإرهاب احتجاجًا على الحرب، مؤكدًا أن إيران لم تشكل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة، ومتهمًا جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل بدفع واشنطن إلى هذا الصراع.

وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى حرب تزداد إثارة للجدل على المستويين الاستراتيجي والسياسي. وفي مقابلة حديثه له قال مفتش الأسلحة السابق، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخسران حربًا وتخسرانها بشكل حاسم.

إيران تتوقع المواجهة



وأضاف: "لطالما امتلكت الولايات المتحدة وإسرائيل القدرة على توجيه القنابل إلى أهدافها وإحداث انفجارات. هذا أمر لم يكن محل شك. لديهما بعض من أفضل التقنيات في العالم. لكن ما يتضح الآن هو أن الانفجارات التي تحدث لا تحقق الهدف المطلوب منها — أي إبطاء أو إضعاف أو تقليص قدرة إيران على خوض الحرب".

وبحسب رؤية ريتر، فإن إيران توقعت المواجهة قبل وقت طويل من سقوط أولى القنابل. وقال: "الإيرانيون كانوا مستعدين لكل ما نقوم به. إنهم يسبقوننا بخطوة طوال الوقت". ويرى مفتش الأسلحة السابق أن العديد من المنشآت التي يتم قصفها ربما أُفرغت من أهم معداتها قبل بدء الضربات بوقت طويل. وأضاف: "أراهن أننا لم ندمّر أي شيء ذي أهمية في إيران".

تجربة شخصية

وتابع: "لقد كنا نلمّح إلى هذه الحرب منذ فترة. إذا كنت تعتقد لثانية واحدة أنهم تركوا معداتهم الإنتاجية عالية القيمة داخل منشآت معروفة، بينما كانت الولايات المتحدة تتحدث عن احتمال اندلاع حرب — ومع تحريك حاملات الطائرات والطائرات — فأنا مستعد لبيعك جسرًا في بروكلين".

وقال ريتر، إن استنتاجه يستند إلى تجربته الشخصية بعد حرب الخليج عام 1991. وأضاف: "عندما كنت مفتش أسلحة في العراق بعد عملية عاصفة الصحراء، قمت بتفتيش مبانٍ كنا نزعم أننا دمّرناها"، وتابع: "كانت قد أُخليت جميعها مسبقًا، ثم أعاد العراقيون المعدات إليها لاحقًا"، وأضاف ريتر: "هذا بالضبط ما يحدث في إيران الآن".

توزيع المعدات الحيوية

وبحسب ريتر، أمضت إيران سنوات في الاستعداد للحرب من خلال توزيع المعدات الحيوية على مواقع محصّنة تحت الأرض. وقال: "الأشياء الثمينة محفوظة في واحد من أكثر من 120 موقع إخفاء مختلف تم إنشاؤها داخل الجبال". وأضاف: "ربما نعرف موقعًا أو اثنين منها ونقوم بتدمير الأنفاق. هذه هي العبارة المتداولة: (نحن نُسقط الأنفاق). حسنًا، لكن إسقاط نفق لا يعني تدمير المعدات الموجودة بداخله".

تجاهل التحذيرات الاستخباراتية

يزعم ريتر، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذّرت البيت الأبيض من العواقب المحتملة لمهاجمة إيران. وبحسب قوله، حذّر رئيس هيئة الأركان المشتركة من أن إيران قد تُغلق مضيق هرمز وتُرهق أنظمة الدفاع الصاروخي.

وقال ريتر: "تم إبلاغه بأننا سننفد من الصواريخ الاعتراضية، بينما لن تنفد الصواريخ لدى الإيرانيين"، وتابع: "تم إبلاغه أيضًا بأنهم سيضربون كل هدف في إسرائيل وجميع قواعدنا".

البحث عن مخرج

رغم تصاعد القتال، يرى ريتر، أن واشنطن قد تحاول قريبًا الخروج من الصراع عبر الدبلوماسية. وقال: "أعتقد أن روسيا هي المفتاح لإنهاء هذا الصراع"، لكن ريتر يعتقد أن السرد السياسي في واشنطن سيكون مختلفًا تمامًا. وقال: "أعتقد أنك سترى الرئيس يقول: لقد فزنا بالحرب، انتهى الأمر"، وأضاف: "سيعلن النصر ثم ينسحب".

وفي فيديو آخر نشره الجنرال الأمريكي مفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة، قال فيه إن إسرائيل نفذت الهجوم المفاجئ ضد إيران، وكانت هذه حرب اختيار ولم يكن لدى أمريكا حاجة لخوضها لكن ترامب اختار الدخول في تلك الحرب، مشيرا إلى أن إيران الآن قالت لن ننتهي حتى تنتهي أنت، موجها حديثه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الخيار ليس مع ترامب

وتابع الجنرال الأمريكي السابق، أن إسرائيل ليس أمامها مخرج، والخيار ليس مع دونالد ترامب، الخيار الآن مع إيران، وفقا لحديثه فإن هذه افحرب تنتهي عندما تقول إيران إنها انتهت وإيران لن تقول أنها انتهت حتى يتم طرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط وتدمير إسرائيل.

ووجه مفتش الأمم المتحدة السابق، رسالة إلى إسرائيل قائلا: " هل رأت تل أبيب دليل التوجيه الجديد للحرس الثوري الذي يحتوي على الذخائر، الآن بعد أن قضوا على قدرة الدفاع الجوي وقد رأينا ذلك الليلة الماضية، إسرائيل ليس لديها قدرة الدفاع الجوي، خاصة وأن إيران باتت تطلق صواريخ ذات رؤوس حربية كبيرة".

شروط إيران لوقف الحرب

وتابع سكوت ريتر: " إسرائيل الآن مستعدة لتلقي جانب العواقب من معادلة العب واضحك، وجميع الأمم الأخرى التي تريد لعب هذه اللعبة ستفعل ذلك"، وأشار إلى أن إيران لديها آلاف الصواريخ التي لم تستخدمها بعد، مشيرا إلى أن الإيرانيون يمتلكون خطة وكل شيء يسير وفق خطتهم.

وأشار سكوت إلى أن الاقتصاد العالمي ينهار الآن، وإذا استمر ما يحدث الآن فلن يكون هناك نفط ليتم إنتاجه في الشرق الأوسط حسب حديثه. مؤكدا على أن الولايات المتحدة وإسرائيل خسروا الحرب وعليهم الاعتراف بهزيمتهم وفعل ما تطلبه إيران منهم وهذا يعني خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الشرق الأوسط، وعلى إسرائيل الاعتراف بالدول الفلسطينية.