إعلان

3 ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز بعد تعطيل أجهزة التتبع

كتب : وكالات

02:47 م 11/05/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت بيانات الشحن الصادرة عن شركتي "كيبلر" و"إل إس إي جي"، الاثنين، عن عبور ثلاث ناقلات محملة بملايين براميل النفط الخام عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي ويوم الأحد، بعدما عمدت إلى إيقاف تشغيل أجهزة التتبع الخاصة بها، في خطوة هدفت إلى تفادي التعرض لهجمات إيرانية محتملة.

وأظهرت البيانات الصادرة، أن هذا الإجراء يعكس اتجاهاً متنامياً يهدف إلى دعم واستمرار صادرات النفط القادمة من منطقة الشرق الأوسط، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في محيط المضيق.

كما بينت البيانات أن ناقلتين عملاقتين للنفط الخام، هما "أجيوس فانوريوس 1" و"كيارا إم"، عبرتا مضيق هرمز يوم الأحد، وكانت كل واحدة منهما تحمل مليوني برميل من النفط الخام العراقي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز النفط الهجمات الإيرانية العراق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عدم توصيل مرافق".. توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
أخبار مصر

"عدم توصيل مرافق".. توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
سعر الدولار يرتفع في 10 بنوك مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يرتفع في 10 بنوك مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رياضة محلية

شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
أغرب إطلالات باسل سماقية في المناسبات والحفلات (صور)
زووم

أغرب إطلالات باسل سماقية في المناسبات والحفلات (صور)
سعر فستان غادة عبدالرازق يثير الجدل.. رقم خرافي
زووم

سعر فستان غادة عبدالرازق يثير الجدل.. رقم خرافي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
أول تعليق من مصر بشأن حادث أول تعليق رسمي بشأن اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين بالصومال
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟