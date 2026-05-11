3 ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز بعد تعطيل أجهزة التتبع

كشفت بيانات الشحن الصادرة عن شركتي "كيبلر" و"إل إس إي جي"، الاثنين، عن عبور ثلاث ناقلات محملة بملايين براميل النفط الخام عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي ويوم الأحد، بعدما عمدت إلى إيقاف تشغيل أجهزة التتبع الخاصة بها، في خطوة هدفت إلى تفادي التعرض لهجمات إيرانية محتملة.

وأظهرت البيانات الصادرة، أن هذا الإجراء يعكس اتجاهاً متنامياً يهدف إلى دعم واستمرار صادرات النفط القادمة من منطقة الشرق الأوسط، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في محيط المضيق.

كما بينت البيانات أن ناقلتين عملاقتين للنفط الخام، هما "أجيوس فانوريوس 1" و"كيارا إم"، عبرتا مضيق هرمز يوم الأحد، وكانت كل واحدة منهما تحمل مليوني برميل من النفط الخام العراقي.